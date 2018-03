Campagne rond dementie 15 maart 2018

Dementievriendelijk Gent heeft de aftrap gegeven voor een bewustmakingscampagne rond dementie in Gent. Nu is er een folder met tien signalen die op dementie kunnen wijzen. Met als boodschap: herkent u meerdere signalen, ga dan zo snel mogelijk naar uw huisarts. "Een portefeuille in de koelkast leggen, niet meer op woorden kunnen komen, verdwalen in je eigen buurt. Het kan een teken van dementie zijn. Vaak ontdekken mensen pas laat dat ze dementie hebben. Zo krijgen ze niet op tijd de juiste zorg en ondersteuning", zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a). De folder wordt verspreid bij huisartsen en apotheken en kan besteld worden via communicatie.ouderenzorg@ocmw.gent. (YDS)