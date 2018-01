Camera's tonen kruis, geen gezicht 23 januari 2018

Vanaf maart is de gemeenteraad live te volgen, in klank én beeld, via de website van de stad Gent. In de raadszaal werden de 4 camera's gisteren voor het eerst getest. Dat zorgde meteen voor hilariteit. Sinds jaar en dag staan de raadsleden recht als ze het woord nemen in de gemeenteraad. Maar gisteren bleek dat op het moment dat ze rechtstaan niet hun gezicht, maar hun kruis in beeld kwam. "Laten we voor één keer blijven zitten", stelde burgemeester Termont voor. "We bekijken of we de camera's een meter hoger kunnen laten afstellen." Schepen Peeters weigerde en stond consequent recht als hij sprak. Ook raadslid Paul Goossens wilde liever rechtstaan, want hij had een nieuwe broek gekocht, maar bleef uiteindelijk wijselijk zitten. De camera's kunnen op elk moment stilgelegd worden. (VDS)