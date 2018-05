Cafébaas Charlatan op lijst Open Vld 07 mei 2018

Met veel enthousiasme heeft kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq zaterdag de lijst van Open Vld voorgesteld in de International School of Ghent. Naast bekende gezichten in de top 5, zoals Sofie Bracke, Christophe Peeters, Stephanie D'Hose, Sami Souguir én lijstduwer Guy Verhofstadt, prijken ook enkele verrassende namen op de lijst. Eerder raakte al bekend dat actrice Mieke Bouve (9) en voormalig politiewoordvoerder Manuel Mugica Gonzalez (10) een plaatsje krijgen op de lijst. Ook enkele horecamonumenten maken hun opwachting voor de liberalen: Joris Claes van danscafé Charlatan staat op de 46ste plaats, net als Gerda Bosschem, cafébazin van Den Turk, die de 47ste plaats inneemt. In totaal staan er 33 nieuwe namen op de lijst van Open Vld. (YDS)