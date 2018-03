Café Video trekt na 18 jaar de stekker eruit NIEUW HUURCONTRACT DOET UITBATERS DE DAS OM ERIK DE TROYER

22 maart 2018

02u40 0 Gent Café Video houdt ermee op. "Het huurcontract met de brouwerij moest vernieuwd worden, maar de voorwaarden qua afname en huur waren zo zwaar dat we gewoon niet konden tekenen. Daarom houden we er na 18 jaar mee op", zegt Maarten.

Café Video is een begrip in Gent. Jeroen Vereecke en Maarten Quaghebuer, de twee gezichten achter het Boomtown Festival op de Gentse Feesten, namen in 2000 een quasi failliet café over op de Beestenmarkt. Eigenlijk waren ze enkel op zoek naar een plek om Das Pop te laten repeteren, maar algauw zou het project dat doel overstijgen. Met wat mdf-platen en gerecupereerd materiaal werd Café Video een feit. Het werd snel een uitvalsbasis voor iedereen die van alternatieve muziek hield. De eerste act van het café waren Stephen en David Dewaele van Soulwax, die plaatjes kwamen spelen nog voor ze aan een dj-carrière begonnen.





Afscheidsfeest in Vooruit

Op 19 mei gaat 'de Video' een laatste keer open. Op 20 mei volgt een afscheidsfeest in de Vooruit. "Ons café is eigendom van een brouwerij en we werken met een handelshuurcontract van 36 jaar. Het vorige hebben we halverwege overgenomen van de vorige uitbater. We zijn al een tijdje aan het onderhandelen, maar de nieuw huurprijs en de strengere vereisten qua afname van drank waren onrealistisch. We zagen geen toekomst in dat contract", zegt Maarten Quaghebuer. "Dit café is er altijd één geweest met een hoek af. Dit nieuwe contract zou van ons een ander soort café gemaakt hebben."





"Anderzijds doen we dit ook al 18 jaar. Ik was 26 toen ik begon en ben nu 42. Dat lange onderhandelingsproces heeft ons ook daar over doen nadenken", zegt Maarten. De komende weken willen we op een leuke manier afscheid nemen van ons publiek. Er staat onder andere een tribute gepland aan onze huis-dj GodeVille. Hij is enkele jaren geleden overleden, maar was er van bij het begin bij. Ook 4T4 komt een avond plaatsjes draaien. Omdat we vermoeden dat ons café te klein zou zijn op de laatste dag houden we een afscheidsfeest op Pinksteren, 20 mei.





Een opvolger voor de Video is er niet. "Voor zover we weten, zijn er nog geen concrete plannen met het pand van de Video en zelf hebben we ook geen plannen om elders te herbeginnen. Maar Gent is een muzikale en creatieve stad. Er zal altijd wel iets nieuws opduiken."