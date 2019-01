Café Rokkebolle hoopt na 3,5 jaar eindelijk eigen tuin te mogen gebruiken “Twee cafés in zelfde bouwblok mogen wel terras zetten, waarom wij niet?” Sabine Van Damme

09 januari 2019

18u19 0 Gent Eén zure buur houdt al 3,5 jaar de mensen van café Rokkebolle gegijzeld. Zij mogen in hun eigen binnentuin geen terras zetten, ook al willen ze daar niet eens muziek spelen én sluiten om 22 uur. “We hebben ons dossier nu verdedigd bij de deputatie”, zegt Eline Van Der Strieckt. “Hopelijk mogen we dit voorjaar eindelijk onze stoelen buiten zetten.”

Eline Van Der Strieckt en haar vriend hebben lang getwijfeld of ze met een café in de Hovenierstraat in Ledeberg zouden beginnen. Maar alle stadsdiensten waar we met onze plannen langs gingen, waren heel enthousiast. Ze zagen geen enkel probleem. Ledeberg had zoiets nodig, vonden ze. Ze trokken ons over de streep. We zijn naar hier verhuisd en hebben café Rokkebolle opgestart.”

En dan kwam de vergunning van de dienst stedenbouw, waarin stond dat enkel het bovenliggende appartement gebruik mochten maken van de tuin, niet de horecazaak. Wat compleet nergens op slaat, want het appartement heeft helemaal geen toegang tot de binnentuin, behalve dan door het café. “We hebben twee keer een tijdelijke vergunning gekregen van de stad, en dan een permanente. Maar telkens ging één buur in beroep. Daardoor is ons terras in al die tijd nog maar één zomer open geweest, in 2016. We zijn na die zomer bij alle omwonenden langs geweest om te vragen of ze klachten hadden. Niemand had er, op die ene buur na. En dus hebben we hen gevraagd om een petitie te tekenen om ons te steunen bij onze aanvraag. Wat ze ook allemaal deden.”

“We vragen dan ook niks uitzonderlijk”, vervolgt Eline. We willen 28 stoelen in onze binnentuin zetten, geen muziek draaien, en om 22 uur sluiten. Twee horecazaken in hetzelfde bouwblok hebben in dezelfde binnenruimte wél een terras. Waarom zouden wij dat dan niet mogen? Met alle respect, maar dit is Ledeberg. Hier leven mensen. Onze buren wonen niet in een bos in Sint-Martens-Latem. Dit is echt een verhaal van ‘not in my backyard’, terwijl de stad net het verbinden promoot, huizen delen, tuinen delen, noem maar op. Onze tuin staat leeg, omdat één buur dénkt dat we ons niet aan de afspraken zouden houden. Die argumenteert nu dat we een terras langs de straatkant hebben gekregen, maar dat slaat nergens op. Dat zijn drie tafeltjes.”

Heel vervelend is de situatie in Rokkebolle. “In het weekend geven we bijvoorbeeld brunches, waar gezinnen met kinderen naartoe komen. En die kinderen mogen dan – als klant van Rokkebolle – nìet in onze tuin spelen. Absurd. Om van de inkomstenderving nog te zwijgen. We hebben echt veel in dit café geïnvesteerd. We hebben bijvoorbeeld extreem geïsoleerd om zeker geen geluidsoverlast te veroorzaken. Maar die kwestie met onze tuin is om moedeloos van te worden. Hadden we dit geweten, we waren er misschien nooit aan begonnen. We kunnen nu alleen maar hopen dat de deputatie onze redenering volgt, en dat we eindelijk onze permanente vergunning krijgen. Dan kunnen we dit voorjaar eìndelijk ons terras buiten zetten.”