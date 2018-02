Café Gomez gaat voor sfeer van 17 tot 6.30 uur 28 februari 2018

Café Gomez op de Oude Beestenmarkt schakelt een versnelling hoger.





Zaakvoerders Nelis Naessens en Frank De Boe hebben kok Tarik Jendoubi in huis gehaald. Die is onder meer gekend van de zaken Mondada aan de Zuid en Janine's in de Vlaanderenstraat. "Vroeger hadden we hier alleen barfood en tapa's", zeggen Nelis en Frank. "Met Tarik doen we dat nog steeds, maar met een upgrade. Bovendien kan je ook gewoon een hoofdgerecht eten. En er zijn gerechten voor 1 persoon, voor wie alleen op stap wil. We willen de boel hier op gang trekken vanaf 17 uur. Bedoeling is dat mensen op het gemak kunnen eten, en dat in het weekend later op de avond dj's de sfeer erin brengen, rekening houdend met het publiek."





Café Gomez heeft in één beweging ook enkele hippe bartenders in huis gehaald. Thibaut Meysman en Jeremy Hertecant mengen de hipste cocktails, ook alcoholvrije, en Céline De Backer wordt het gezicht van de zaak. "We zijn open van woensdag tot zaterdag, vanaf 17 uur tot de laatste naar huis is. Wie wil, kan hier in het weekend voor de totaalbeleving gaan. Aperitief vanaf 17 uur, lekker hapje eten, en later op de avond doorsteken naar onze andere zaken hier op het plein, Club 69 en Club IIII." (VDS)