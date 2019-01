Café De Robot zoekt overnemer Yannick De Spiegeleir

16 januari 2019

18u57 0 Gent Na bijna 10 jaar uitbating trekt Karen Van San de deur achter zich dicht als cafébazin van de populaire kroeg ‘De Robot’ op een boogscheut van De Bijloke.

Het afscheid van Van San betekent niet het definitieve einde van ‘De Robot’. Het café, dat beschikt over een vaste schare trouwe stamgasten, staat over te nemen.

“Ik kijk met een heel positief gevoel terug op de afgelopen negen jaar en heb heel wat fantastische momenten beleefd, maar het was tijd voor iets nieuws. Het idee om te stoppen speelde al even in mijn hoofd. Intussen ben ik begonnen aan een nieuwe uitdaging als assistent-zaakvoerder bij ENTR: het eetcafé van De Centrale. We werken er met een combinatie van meer ervaren medewerkers en mensen die hun eerste stappen zetten in de horeca onder meer via leertrajecten van horecascholen en via het OCMW. Kortom, we werken er met een team van mensen met verschillende achtergronden.”

Wie geïnteresseerd is om ‘De Robot’ over te nemen, kan voor meer informatie surfen naar deze link.