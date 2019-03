Café Blond moet maand lang om 22 uur dicht “We worden onheus behandeld, maar niemand luistert” Sabine Van Damme

07 maart 2019

20u15 0 Gent Een hele maand moet café Blond op het Anseeleplein, vlak bij de Vrijdagmarkt, om 22 uur de deuren sluiten. Een strenge straf na een resem klachten. “Er is genoeg gewaarschuwd”, zegt de stad. Maar dat ziet uitbaatster Lise Goossens anders. “Dit is volledig buiten proportie.”

Blond opende eind 2017 de deuren, als een café tegen racisme en seksisme. Omdat lesbische vrouwen en moslims zich nergens écht op hun gemak voelen, klonk het toen. “Van bij het begin heeft één buur ons gewaarschuwd dat ze ons het leven zuur zou maken. En dat lukt nog ook”, zucht Lise Goossens (31). “Er wordt constant gebeld met klachten, compleet overdreven. Maar de hele maand maart moeten we om 22 uur dicht, in plaats van om 1 uur.”

Op het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld), die de sanctie oplegde, klinkt een ander verhaal. “De maatregel is niet genomen op basis van klachten, maar op basis van een hele reeks vaststellingen door de politie. Het is overigens niet op korte termijn dat dit gebeurde. Er was al eens een sanctie opgelegd. De eerste waarschuwing kwam er al meteen in december 2017. Daarna waren er nog vaststellingen. In april hebben we dan een sluitingsuur opgelegd tot er een sasdeur werd gebouwd, om geluidsoverlast tegen te gaan. Maar daarna kwamen de klachten opnieuw. We hebben nog eens officieel gewaarschuwd in december 2018, en toch werden er in januari weer vaststellingen gedaan. Dus heeft de burgemeester inderdaad een maatregel opgelegd, en moet het café om 22 uur dicht.”

Open brief

Lise vindt het schrijnend dat klachten van één buur tot zoiets kunnen leiden. Het is overigens geen alleenstaande zaak. In juni schreven 56 cafébazen een open brief aan de stad waarin ze hun bezorgdheid uitten over het klimaat waarin ze hun zaak moeten runnen, over de onmacht van de horecacoach, en over de macht van ‘de klagende buur’.

“Exact waar het hier over gaat”, zegt Lise. “Zo mag er geen glas op straat. Dat hangt overal uit in het café, maar van ons wordt geëist dat er permanent iemand aan de deur staat om dat te controleren. Terwijl wij een gewoon café zijn, niet eens een danscafé. Wij kunnen geen extra buitenwippers betalen. Maar op een avond dat ik zelf aan de deur stond voor controle op glas en ondertussen iets dronk, ben ik daarop gepakt. Want ‘ik had glas vast op straat en moest het goede voorbeeld geven’. Op ons nieuwjaarsfeestje op 13 januari kregen we wéér en pv, omdat beide sasdeuren open stonden. Dat was zo. We waren gesloten en de laatste 7 mensen gingen naar buiten.”

“Daarom reageren we nu met een ‘sociale actie’. De hele maand maart gebeurt alles tegen vrije bijdrage. Optredens, workshops en zelfs de drank. Het hele concept staat op onze Facebookpagina. Je geeft wat je kan geven, wat het jou waard is. Prijzen kunnen niet voor iedereen gelijk zijn, zolang er geen gelijkheid is.” Lise is vooral teleurgesteld in de stad. “Gent zou een open, progressieve stad zijn. Maar in plaats van ons te steunen met ons ‘queer / feministisch concept’, leggen ze ons liever het zwijgen op.”