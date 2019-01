Caermersklooster wordt een SMAK in het klein De Kunsthal opent vrijdag voor het eerst de deuren met werk van kunstenaars die naam aan het maken zijn Erik De Troyer

17u25 1 Gent Het vroegere Caermersklooster begint vanaf vrijdag aan een nieuw leven als ‘De Kunsthal’, een tentoonstellingsruimte voor moderne kunst. Een SMAK in het klein zeg maar. Elk weekend is de tentoonstelling in het klooster gratis toegankelijk zijn. In de week mogen kunstenaars er hun creativiteit botvieren.

Vrijdag 25 januari om 17 uur start het openingsweekend van de nieuwe Kunsthal. Het vroegere karmelietenklooster in het Patershol was jarenlang eigendom van de provincie. Die organiseerde er vele succesvolle tentoonstellingen zoals die over cineasten Stanley Kubrick of Martin Scorcese en een hele reeks exposities over het Lam Gods. De provincie verloor echter haar bevoegdheid over cultuur en dus kwam het klooster in handen van de stad. Die ging op zoek naar een nieuwe functie voor het kloostergebouw.

Twee kunst-vzw’s sloegen daarom de handen in elkaar. Enerzijds NUCLEO vzw, bekend als de organisatie achter heel wat kunstenaarsateliers in de stad, anderzijds het kunstenaarscollectief Storm & Dust.

“Gent heeft een geweldige hoeveelheid jonge kunstenaars”, zegt Valentijn Goethals. “We hebben drie kunstscholen die allemaal beloftevolle jonge kunstenaars afleveren. Voor hen zijn er vandaag al heel wat mogelijkheden om tentoon te stellen. Anderzijds hebben we in Gent het SMAK waar de absolute top van moderne kunst aan bod komt. Maar er is ook nog een laag daartussen. Daar mikken wij op. Het gaat dan om jonge kunstenaars die volop naam aan het maken zijn. We zullen een strenge selectie maken.”

Hek van 22 ton

Het kloostergebouw kreeg de voorbije maanden een opfrisbeurt. In de kerk werd bijvoorbeeld een knalblauw hekwerk geplaatst. “Dat is een kopie van het bekend hek rond Muscle Beach in Los Angeles. Dat is de plek waar veel fitnessliefhebbers en bodybuilders samen komen om te trainen. Het is de plek waar Arnold Schwarzenegger zijn carrière begon. We hebben dat volledig met de hand nagemaakt. Het is een constructie van 22 ton”, klinkt het.

De komende dagen zullen nog heel wat kunstwerken het kloostergebouw binnen gebracht worden. “Eigenlijk organiseren we één tentoonstelling die vier jaar aan één stuk duurt. Eens een werk er staat, mag het hier blijven staan. Er zijn ook plannen voor een kleine cinemazaal in het gebouw.”

Bar

De uitbaters krijgen elk jaar een budget van 250.000 euro. “We zijn daar transparant in. Daarmee moeten we alles betalen, behalve onze verwarming en elektriciteit. De tentoonstelling is gratis, maar een vrije bijdrage is wel welkom. We hebben ook een bar waarmee we wat inkomen kunnen verwerven.”

Vrijdag opent de Kunsthal voor het eerst de deuren. Daarna is ze elke zaterdag en zondag open van 10 tot 18 uur.