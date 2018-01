Caermersklooster wordt creatief kunstenplatform 02u36 0

De Stad Gent is op zoek naar een partner voor de artistieke exploitatie van het Caermersklooster voor de komende vier jaar.





De Stad wil het historische klooster in het Patershol in de toekomst inzetten als nieuwe ontwikkelings- en presentatieplek voor beeldende kunsten. Kandidaten moeten reeds een aantal geslaagde artistieke projecten hebben gerealiseerd en op ook zakelijk vlak tot een goed einde hebben gebracht. Ze kunnen zich aanmelden tot en met 5 maart via cultuur@stad.gent of 09/269.84.80. "We willen het Caemersklooster laten uitgroeien tot een platform voor beeldende kunst. Met de nieuwe artistieke invulling van de locatie wil de Stad Gent een brug slaan tussen de permanent vernieuwende groep artistieke talenten in de beeldende kunsten die in Gent werken enerzijds en de grote cultuurhuizen, internationale galeries, musea en het ruime publiek anderzijds", zegt schepen van Cultuur Annelies Storms (sp.a). (YDS)