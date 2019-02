C.R.A.S.H.-controle van Gentse politie: vijf procent bestuurders onder invloed van alcohol Sam Ooghe

24 februari 2019

10u05 0 Gent De Gentse politie heeft dit weekend opnieuw een zogenaamde C.R.A.S.H.-controle gehouden. Daarmee willen de Gentse flikken de alarmerende cijfers van alcohol- en druggebruik in het verkeer terugdringen. Vijf procent was onder invloed.

De controle werd vrijdag voor de gelegenheid bijgewoond door Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en burgemeester Mathias De Clercq. Over hun overleg kan u hier meer lezen.

De twee heren zagen hoe de politie via ‘sampling’ bestuurders controleerde op de Deinsesteenweg in Drongen. Erna verplaatste de controle zich naar de Corneel Heymanslaan, vlakbij de Ghelamco Arena waar de partij tussen Gent en Standard net afgelopen was. In de vroege uurtjes werd gecontroleerd op de buitenring in Zwijnaarde.

De politie betrapte op de drie locaties twintig chauffeurs die te veel gedronken hadden. In totaal werden 394 bestuurders gecontroleerd. Dat maakt dat 5,1 procent onder invloed van alcohol was. Drie personen hadden zo veel gedronken, dat ze hun rijbewijs meteen voor vijftien dagen moesten afstaan.

Er werd niemand betrapt onder invloed van drugs.

