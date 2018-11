C.R.A.S.H.-controle na Horeca Expo: 31 bestuurders gevat met glaasje teveel op Jeffrey Dujardin

19 november 2018

Dit weekend vond de eerste C.R.A.S.H.-controle van de Gentse politie plaats. C.R.A.S.H. is een nieuw soort actie die gericht is op de aanpak van twee van de grootste oorzaken van dodelijke ongevallen: alcohol en drugs en snelheid in het verkeer. De actie vond zondag plaats in het kader van de Horeca Expo. Ondanks het feit dat de politie had aangekondigd dat ze tijdens de Horeca Expo ging controleren, liepen toch nog veel chauffeurs tegen de lamp. “Dit toont aan dat de C.R.A.S.H.-acties zeker nodig zijn”, klinkt het bij de Gentse politie. Tussen 18.15 en 20.30 uur werd er aan The Loop gecontroleerd op alcohol. 741 hebben moeten blazen waarvan er 31 te veel gedronken hadden (4,2 procent). 19 van hen bliezen positief en 12 alarm. Drie chauffeurs hadden zodanig veel gedronken dat ze hun rijbewijs meteen voor 15 dagen moesten afgeven. Er werden ook nog vier speekseltesten afgenomen waarvan er één positief was voor cannabis.