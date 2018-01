Buurtweg splitst studentenhome OMWONENDEN HALEN SLAG THUIS: ONTWIKKELAAR MOET GANZENDRIESWEGEL HERSTELLEN ERIK DE TROYER

02u35 0 Foto Wannes Nimmegeers De omwonenden met voortrekker Evert Vandenberghe (rechts) bij het bouwproject. Gent Op een gps-toestel zal je hem niet snel vinden, maar de rechter in eerste aanleg heeft beslist dat de Ganzendrieswegel, tegenover de ingang van het UZ, een buurtweg is. De projectontwikkelaar die het aardewegje vernielde om er een studentenhome te bouwen, moet het in oorspronkelijke staat herstellen. "Een overwinning na drie jaar van soms grimmig buurtprotest", zeggen de bewoners.

Al meer dan drie jaar strijden de omwonenden voor het behoud van hun wegje. Upgrade Estate was van plan om er een grootschalige studentenhuisvesting te bouwen. Op de verkoopakte van de grond stond niet aangegeven dat er een zogenaamde 'trage weg' op die plek lag. Toen de aannemer het wegje plots afsloot, kwam de buurt in actie.





"Het gaat om een stukje weg dat de verbinding vormt tussen de Harelbekestraat en de Melkerijstraat en die al minstens 30 jaar wordt gebruikt. Bovendien werd gebouwd op een lap grond die we gedurende drie jaar hadden mogen gebruiken van de stad en waar heel spontaan een soort van buurtontmoetingsplek was ontstaan", legt actievoerder Evert Vandenberghe uit.





"We hebben dit eerst voor de vrederechter aangevochten, maar hij luisterde niet naar onze argumenten", legt Evert uit. "Daarom zijn we in beroep gegaan en daar hebben drie rechters beslist dat de Ganzendrieswegen wel degelijke een publieke weg is. Dat betekent dus dat de projectontwikkelaar de weg en de gracht moet herstellen in de oorspronkelijke staat. Het was onder andere via getuigenissen van vroegere bewoners dat we hebben kunnen aantonen dat de weg bestond. Hoewel de kans heel klein leek, hebben we toch doorgebeten, met dit resultaat."





"De projectontwikkelaar heeft er op eigen risico voor gekozen om al met de werken te beginnen", legt Evert uit. "Sinds het vonnis van vijf januari is er nu wel een extra wegje gegraven, maar niet op de plaats waar het hoort."





Bij projectontwikkelaar Upgrade Estate veroorzaakt het vonnis onzekerheid. "We zijn opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is over deze zaak, al hadden we liever een ander resultaat gezien. Die weg loopt dwars door één van beide bouwblokken. We zullen dit vonnis bestuderen en zien welke gevolgen dit heeft voor ons project", zegt Koenraad Belsack van Upgrade Estate.





Opheffen

De buurtbewoners vrezen nu dat de stad alsnog een manoeuvre zal uitvoeren om het studentenhome groen licht te geven. "Voormalig schepen Balthazar heeft ons destijds verzekerd dat er sowieso gebouwd zou worden, zelfs als we de zaak verloren. De gemeenteraad zou dan die buurtwegel opheffen", zegt Evert. Volgens schepen Sven Taeldeman (sp.a) is daar momenteel geen sprake van. "Dat zijn zaken die in het college besproken moeten worden. We moeten zowel de nood aan extra studentenhuisvesting als de wensen van de buurt in overweging nemen", zegt hij.