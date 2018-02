Buurtparking in Langerbruggestraat in 2019 20 februari 2018

Gemeenteraadslid Jef Van Pee (CD&V) polste bij schepen Filip Watteeuw (Groen) naar de aanleg van een nieuwe buurtparking in de Langerbruggestraat in Oostakker. "Het Agentschap Wegen en Verkeer is bereid om zijn braakliggend terrein naast en achter huisnummer 48 in de Langerbruggestraat ter beschikking te stellen van de stad Gent voor de inrichting van een buurtparking", klinkt het. "Verwacht wordt dat de parking zal kunnen gerealiseerd worden in 2019. Men gaat uit van een dertigtal parkeerplaatsen", stelt Watteeuw. (YDS)