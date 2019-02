Buurtcafé in oude brandweerkazerne Benoitlaan Didier Verbaere

24 februari 2019

13u09 0 Gent Buurtbewoners van de oude brandweerkazerne in de Peter Benoitlaan bouwen enkele oude lokalen in de kazerne om tot Bar 112.

Vanaf 22 maart willen ze de kantine er elke vrijdagavond openhouden als buurtcafé. Zondagochtend sloegen de buren de handen in elkaar voor een grote lenteschoonmaak en werd duchtig getimmerd aan Bar 112. “Op 22 maart openen we op vrijdagavond onze Bar 112, een gezellige bar waar de buren gezellig kunnen bijpraten en iets drinken. Tijdens dat weekend organiseren we ook een groot drone-event en in april is er een levend kickertornooi”, zegt Pieter Deschamps van ‘de buren van 112’.

Kunstenaar Ben Benaouisse en een groep buurtbewoners zorgen er sinds april vorig jaar voor een tijdelijke invulling van het pand in de wijk. Onder de naam Santo werd er sindsdien een Skate Academy en boksclub voor jongeren ingericht, worden de deuren opengezet op woensdagnamiddag om te spelen en gebruiken kunstenaars de ruimte om te experimenteren en te exposeren. De stad heeft de tijdelijke invulling ondertussen verlengd tot het einde van het jaar. Info op de Facebookpagina van Santo.