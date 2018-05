Buurtbewoners fleuren 'hun zinkgat' op 09 mei 2018

02u31 0

Een gat in het wegdek is al heel lang een doorn in het oog van de buurtbewoners. Waar de Vroonstalledries overgaat in de Sint-Markoenstraat staan al ruim een jaar enkele hekjes rond een diepe put in de weg. De omwonenden zijn dat 'zinkgat' - zoals zij het noemen - zo beu, dat ze besloten om actie te voeren. Ze vonden er niks beter op dan het zinkgat vol te zetten met planten, zodat het er tenminste een beetje mooi uitziet. Wie achter de actie zit, is niet bekend. (VDS)