Buurtbewoners en Stad Gent planten 'Vikingbos' in de Muide Yannick De Spiegeleir

03 maart 2019

13u51 0 Gent Buurtbewoners planten zondagochtend het ‘Vikingbos’ in de Muide aan. Het gaat om een actie van de Werf Vergroening, een werkgroep van bewoners binnen het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen die de wijk zelf wil vergroenen.

Wijkbewoners van Muide-Meulestede en stadsdiensten bogen zich de afgelopen jaren samen over de toekomst van de wijk Muide-Meulestede. Iedereen is het erover eens dat de wijk een stuk groener moet worden. Bewoners namen het heft in eigen handen en startten met de Werf Vergroening. Deze winter plantte de groep al enkele fruitbomen in de Marseillestraat. De bewoners beheren ook moestuinen in de Moeskopperij (Meulesteedsesteenweg) en in de Voorhavenlaan.

“De vraag naar vergroening en gezonde lucht leeft sterk in de wijk. Binnen het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen is heel wat groen gepland, maar wij wilden hier zelf onze schouders onder zetten en de leefbaarheid in de wijk verbeteren", zegt Maarten Merveille van de Moeskopperij.

De bewoners noemen hun nieuwe groene plek het ‘Vikingbos’. Dat is een verwijzing naar het legendarische café de Viking aan de overkant van de Pauwstraat. Er komen 19 inheemse bomen (lindes, berken en lijsterbessen) en maar liefst 1.000 struiken. Schepen van Openbaar Astrid De Bruycker (sp.a) was ook aanwezig op de boomplantactie. “We zijn blij met het initiatief van de bewoners. Samen met de buurt onderzoeken wat mogelijk is, beslissen én uitvoeren: dat is fijn samenwerken. Het bosje heeft een oppervlakte vergelijkbaar met 3 tennisvelden en vormt een groene verbinding tussen het Westerringspoor en Oostakker. Met de voltooiing van het Makelaarspark, het Kapitein Zeppospark en het Voorhavenpark zorgen we het komende jaar voor heel wat extra groen aan de Muide.”