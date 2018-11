Buurtbewoner met gevoel voor humor laat rekeningnummer achter voor vandaal Yannick De Spiegeleir

In de Brugse Poort liet een vandaal door middel van graffiti de boodschap ‘Ik haat geld’ achter op een elektriciteitskast op de hoek van de Kastanjestraat en de Reinaertstraat. Het bewoog een buurtbewoner er prompt toe om te reageren met de boodschap OK gevolgd door zijn rekeningnummer. Spontane straathumor die geapprecieerd wordt, want een foto van beide boodschappen werd intussen gedeeld op de Facebookpagina Brugse Poort/Rooigem.