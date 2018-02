Buurt vraagt en krijgt moestuin op Spaanskasteelplein 15 februari 2018

02u44 0 Gent Nog deze maand krijgt het Spaanskasteelplein in de Machariuswijk een andere inrichting.

Veel bewoners gaven op een wijkbeurs aan dat de straat die doorheen het Spaanskasteelplein loopt, tot gevaarlijke situaties leidt. Omdat het stadsbestuur de straat eigenlijk overbodig vindt, wordt er ingegrepen. De straat gaat weg, en er komt een moestuin in de plaats. Die krijgt de naam Het Spaans Gewas, en het zijn de buurtbewoners zelf die aan het moestuinieren zullen gaan. De Buren van de Abdij, die ook de Sint-Baafsabdij openstellen voor het publiek, trekken het project.





Om alles mogelijk te maken, moet er ook in de straten rondom ingegrepen worden. Het centrale deel van de Gandastraat krijgt dubbelrichtingsverkeer, en er verdwijnen vier parkeerplaatsen op het Spaanskasteelplein. Dan blijven er nog 47 over. Er komen ook extra fietsenstallingen.





(VDS)