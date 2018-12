Buurt organiseert ‘bezwarendag’ tegen bouwplannen in achtertuin Acasa wil 10 woningen en kantoor bouwen midden in woonblok Rooigemwijk Erik De Troyer

07 december 2018



De bewoners van een woonblok in de Rooigemwijk organiseren dit weekend een bezwarendag tegen een bouwproject in hun achtertuin. Midden in het blok wil projectontwikkelaar Acasa namelijk tien woningen een een co-workingruimte bouwen. “Hier kon je nog echt genieten van de stilte. Nu krijgen we een nieuwbouw in de plaats met inkijk in onze tuinen en woningen.”

De Perzikstraat, de Peerstraat, de Nekkersputstraat en de Druifstraat vormen een woonblok met een verborgen parel in het midden. Halverwege de Nekkersputstraat is er namelijk een oprit die leidt naar een oude villa met een torentje midden in het bouwblok. De woning was eigendom van de baas van een transportbedrijf. De baas van dat bedrijf woonde er en had er hangars. Projectontwikkelaar Acasa kon het terrein opkopen en in samenspraak met de stad wil men er een nieuwbouwproject creëren. De stad pleit al een tijdje voor zogenaamde inbreiding. Dat houdt in dat er gebouwd wordt op braakliggende terreinen in het midden van een bouwblok.

Concreet zal Acasa 10 nieuwe woningen bouwen. Die komen rondom de oude villa die dan weer wordt omgebouwd tot co-workingruimte voor de buurt. “Die co-working is met 150 vierkante meter beperkt qua oppervlakte. We vermoeden dat een kleine boekhouder daar bijvoorbeeld wel zijn intrek kan nemen. De woningen zelf zijn zo opgevat dat ze gericht zijn naar het centrale gebouw. Er is geen sprake van inkijk”, legt Boris Schutte van Acasa uit.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 21 december. “Bij elk bouwproject kan men op tegenstand stoten. Dikwijls gaat het dan om enkelingen die de buurt op de kar proberen te krijgen. In het geval van dit project zijn er zowel voor- als tegenstanders. Dit is een zeer positief project dat met veel omzichtigheid werd gepland. De bezorgdheden van de buurt werden gehoord en de plannen werden aangepast. Ik heb niet de indruk dat er één specifieke reden is waarom men boos is. Het heeft vooral te maken met angst voor verandering.”

In de straten klinkt het toch anders. “Neen, we zijn zeker niet tevreden met de plannen voor dat achtergebied. We krijgen nu een nieuwbouw in onze tuin. Er komt een wegje tussen dat we mogen gebruiken, maar enkel als we betalen voor het onderhoud”, zegt Philippe Vanhyfte. “We hadden hier een leuk uitzicht en je kon hier echt van de stilte genieten. Nu krijgen we zicht op een nieuwbouw. Van uit die nieuwe huizen zal men zo alle tuinen en woningen in kunnen kijken. Dat valt zelfs niet te ontkennen.. Ik denk niet dat er veel buurtbewoners enthousiast zijn over die plannen. Ook de manier waarop het aan de buurt is voorgesteld is slecht gevallen. Men heeft hier de plannen komen voorstellen. Er mochten vragen gesteld worden maar dat was het dan ook.”

De actiegroep ‘Buren van ‘t Kasteeltje organiseert nu zondag 9 december een ‘bezwarendag’ om zo veel mogelijk handtekeningen te verzamelen tegen de bouwplannen. Op zaterdag 15 december is er een tweede bezwarendag. Dat gebeurt in basisschool De Boomhut, telkens van 10 tot 12u en van 14 tot 16u.