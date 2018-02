Buurt Meulestedebos dient klacht in tegen grondruil 24 februari 2018

Het buurtcomité Meulesteebos heeft bij de provincie een klacht ingediend tegen de grondruil die in de gemeenteraad van januari werd goedgekeurd. Bij die ruil wordt een perceel in de Brugse Poort van projectontwikkelaar Adelaar Properties geruild voor een stuk in de wijk Meulestede, vlakbij Meulestede-brug. Volgens de buurtbewoners getuigt dit van onbehoorlijk bestuur, omdat de percelen grond niet evenveel waard zijn. De stad en SoGent zouden een pak geld verliezen door deze deal. Ook de bevolkingsdichtheid van de buurt, de luchtkwaliteit en de mobiliteit worden aangehaald. De provincie heeft de klacht alvast ontvankelijk verklaard en is een onderzoek gestart. De buurt - die intussen een bos heeft aangeplant op het bewuste stuk grond - blijft zich dus met hand en tand verzetten tegen nog meer woningen in de nu al dichtbevolkte wijk. (VDS)