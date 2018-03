Buurt in de bres voor parkje Apostelhuizen 03 maart 2018

Aan de Apostelhuizen ligt een stukje beschermd bos, waarvan de bestemming werd ingevuld als 'groenzone'. Maar die bestemming is nog niet definitief toegewezen. De eigenaar is blijkbaar vastberaden om alsnog een bouwvergunning voor een appartementsgebouw te krijgen, nog voor de groenzone officieel is. De buurt ziet dat niet zitten en smeekt het stadsbestuur om géén bouwvergunning af te leveren en zo de groene plek te redden. (VDS)