Buurt ijvert voor herstel Rattendaletorentje 19 februari 2018

De historische trappentoren in het Rattendalepark, die vorige week beschadigd raakte door een brand, blijft beroering veroorzaken in Gentbrugge. Noel Callebaut organiseerde gisteren een wandeling in de omgeving van het bouwwerk om de historische waarde van het torentje in de verf te zetten. "We betreuren dat de stad geen geld wil vrijmaken voor het herstel. Het gaat tenslotte om beschermd erfgoed", zegt Callebaut. "Had het torentje in het centrum van de stad gestaan, was er al lang actie ondernomen. Het lijkt een beetje op het verhaal 'Animal Farm' van George Orwell. Alle delen van Gent zijn gelijk, maar het ene deel al wat meer dan het andere." Om het torentje alsnog van het verval te redden, denkt de buurt eraan om een crowdfunding op poten te zetten. (YDS)