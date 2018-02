Buurt boos voor 'plotse' bomenkap 20 februari 2018

Enkele bewoners van Sint-Denijs-Westrem zijn boos omdat er 'plots' bomen gekapt worden aan het Hemingplein. Het gaat om 22 volwassen bomen.





"Officieel luidt het dat de bomen in slechte staat zijn en 'geen toekomstwaarde' hebben" zegt buurtbewoner en VRT-journalist Tom Van de Weghe. "Uit navraag bij de stadsdienst blijkt echter dat er geen accuut gevaar dreigt, en zowel onafhankelijke bomenexperts als het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek bevestigen dat de bomen nog jaren kunnen blijven staan zonder probleem." Schepen Rudy Coddens (sp.a), bevoegd voor openbaar groen, nuanceert: "Onze expert heeft alle bomen daar bekeken en diegene geselecteerd die in slechte staat verkeren. We hebben de hele straat op de hoogte gebracht, en niemand was ertegen. Integendeel, 3 mensen hebben zelfs gevraagd om ook de boom voor hun deur te rooien, waar we niet op ingegaan zijn. Misschien hadden we wel beter de ruimere buurt op de hoogte gebracht, dat wel."





De 22 bomen worden gekapt, en er worden onmiddellijk nieuwe aangeplant. Het gaat om essen en een soort haagbeuk. "De bomen die blijven staan, worden over 3 tot 5 jaar opnieuw geïnspecteerd." (VDS)