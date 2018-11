Buste Leopold II opnieuw beklad, maar er is al niets meer van te zien Wouter Spillebeen

13 november 2018

08u18 0 Gent Het omstreden standbeeld van koning Leopold II in het Koning Albertpark in Gent zou nog maar eens besmeurd zijn met rode verf. Het standbeeld werd vorige week nog maar schoongemaakt nadat het beklad werd.

Twee weken geleden hing het standbeeld vol rode verf en vorige week werd het weer schoongemaakt. Maar afgelopen weekend hing opnieuw rode verf aan het standbeeld, dat vermoedelijk uit protest tegen de brutale uitbuiting van de lokale bevolking in Kongo onder het bewind van Leopold II gevandaliseerd wordt. Dat schrijft Het Nieuwsblad nadat de krant een foto toegestuurd kreeg van een lezer. Maar intussen is de verf opnieuw verdwenen, zonder dat stadsdienst Facility Management er voor iets tussen zit.

Weggespoeld

Dat het standbeeld nu al niet meer vol hangt met rode verf, kan zijn omdat de vandaal mogelijk waterverf gebruikte, die door de regen van de afgelopen dagen vanzelf van de buste spoelde.

Pogingen om het controversiële standbeeld uit het park te laten halen, draaiden er enkel op uit dat het stadsbestuur een bord met duiding in het parkje plaatste. “Het bewind van Leopold II en het optreden van Belgische kolonisten onder zijn bestuur in Kongo roept vandaag vragen op, niet in het minst om de brutale, misdadige aanpak van de lokale bevolking en de onmenselijke uitbuiting ervan”, staat op het bord te lezen. “Het stadsbestuur betreurt de vele Congolese slachtoffers die zijn omgekomen ten tijde van de Vrijstaat.”