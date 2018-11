Bus van De Lijn rijdt jongetje van 7 jaar aan op zebrapad vlakbij school Wouter Spillebeen

30 november 2018

10u35 2 Gent Een kind is gewond overgebracht naar het ziekenhuis nadat het vanochtend aan de bushalte bij het Fratersplein in Gent werd aangereden door een lijnbus. Het kind zou niet in levensgevaar verkeren.

De aanrijding gebeurde deze morgen ter hoogte van het kruispunt van de Tolhuislaan en de Kartuizerlaan. Volgens een getuige gebeurde de aanrijding op het zebrapad. “Het gaat om een jongetje van 7 jaar”, klinkt het bij De Lijn. “We weten op dit moment nog niet hoe de aanrijding precies is kunnen gebeuren. We laten dat over aan het onderzoek.”

Bij bewustzijn

Ter plaatse schoten omstaanders meteen te hulp om het jongentje te sussen totdat hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. “Hij bleef de hele tijd bij bewustzijn”, weet De Lijn. “Vermoedelijk liep hij een beenbreuk op.”

“De reizigers op de bus zijn naar de dichtstbijzijnde halte moeten gaan”, aldus De Lijn. De halte Fratersplein werd een tijd lang niet bediend, omdat de hulpdiensten nog de nodige vaststellingen moesten doen. Momenteel verloopt alles weer normaal.