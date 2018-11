Bus van De Lijn rijdt jongetje van 7 jaar aan op zebrapad vlak bij school Oudervereniging werkt net aan plan voor verleggen buslijnen Wouter Spillebeen

30 november 2018

10u35 9 Gent Een 7-jarige jongen is gewond aan de benen overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij vrijdagochtend aan de bushalte bij het Fratersplein werd aangereden door een lijnbus. De oudervereniging van zijn school werkt aan een plan om de buslijnen te verleggen net omdat het daar zo gevaarlijk is.

De aanrijding gebeurde vrijdagmorgen rond 8.15 uur ter hoogte van het kruispunt van de Tolhuislaan en de Kartuizerlaan. Het jongetje was net met zijn mama en twee jongere zusjes van de bus gestapt. Ze staken de straat over op het zebrapad om verder naar hun school De Buurt te wandelen. Maar toen de bus de Kartuizerlaan insloeg, werd het jongetje, dat nog op het zebrapad was, gegrepen.

Bij bewustzijn

Omstanders schoten meteen te hulp en bleven bij het slachtoffer tot hij overgebracht werd naar het ziekenhuis. “Hij bleef de hele tijd bij bewustzijn”, klinkt het bij De Lijn. De jongen had geluk: enkel zijn benen werden geraakt door de bus, niet door de wielen. Een tijd lang werd gevreesd dat hij een beenbreuk had opgelopen, maar na onderzoek in het ziekenhuis blijkt hij enkel schaafwonden te hebben. “Als de wonden goed verzorgd worden, kan hij maandag weer naar school”, zegt directeur Tim Vandromme van methodeschool De Buurt.

Samenwerken voor meer veiligheid

“We willen de buschauffeur niet met een beschuldigende vinger wijzen”, gaat Vandromme verder. “We werken met de school fel op verkeersveiligheid in de omgeving. Een vereniging van ouders werkt een plan uit om de buslijnen te verleggen die nu door onze straat rijden. Zeker op het kruispunt waar het ongeval gebeurde, geeft dat gevaarlijke situaties. Als het plan klaar is, stappen de ouders ermee naar De Lijn. Intussen is het belangrijk dat iedereen zich bewust is van het gevaar.”

De Buurt werkt samen met Vrije Basisschool De Mozaïek op de Blaisantvest en twee andere scholen uit de buurt om jaarlijks een week vol acties rond verkeersveiligheid te organiseren. Juf Veerle van De Mozaïek begeleidt dagelijks schoolkinderen over het drukke kruispunt. Vandaag gaf ze aan de leerlingen een woordje uitleg over het ongeval. “We werken hard op verkeersveiligheid en het kruispunt is enorm druk. Maar hoe we het precies moeten oplossen, weten we niet.”

Geen klachten

De Lijn heeft momenteel nog geen weet van klachten rond verkeersveiligheid in de straat en op het kruispunt. “Bij geen enkele klachtendienst is iets terug te vinden daarover”, klinkt het. “We staan er voor open om in samenspraak met alle partijen de straat veiliger te maken.”

Of er sancties volgen voor de buschauffeur is nog niet duidelijk. “We weten nog niet of de chauffeur in fout was”, zegt de woordvoerster van De Lijn. “Hij is na het ongeval ondervraagd door de politie. We wachten hun onderzoek af.”