Burleskartieste schrapt shows na aanval met Duvelglas 20 juli 2018

De burleskartieste Zoe Bizoe schrapt haar shows die ze dit weekend op de Gentse Feesten zou geven. Het gezicht van de Trefpunt-affiche werd in de lobby van het NH-hotel aan de Hoogpoort aangevallen. Iemand sloeg zomaar een Duvelglas stuk op haar hoofd. Ze had een gapende wonde boven haar oor en in haar hals. Veel wil ze niet vertellen over het incident. Mensen die tickets hadden voor haar optreden, zullen worden terugbetaald. Bizoe diende klacht in bij de politie. (ASD/VDS)