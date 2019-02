Burgerlijke stand gaat digitaal, maar trouwboekje blijft Sabine Van Damme

26 februari 2019

19u13 0 Gent Net zoals alle steden moet Gent op 31 maart starten met de digitale burgerlijke stand. Vanaf dan zullen alle akten digitaal zijn, en mag de federale overheid geen info meer vragen aan burgers waar ze al over beschikt. “Maar in Gent kiezen we er wel voor he trouwboekje te behouden, louter symbolisch”, zegt Mieke Van Hecke (CD&V)

Stijn De Roo (CD&V) vroeg en kreeg een stand van zaken. “Vanaf 31 maart is er een federale digitale database die geraadpleegd en aangevuld kan worden door alle gemeenten van België, en waarin alle akten opgeslagen worden”, zegt Mieke Van Hecke. Voordeel: de hele papierwinkel verdwijnt.

Vanaf 31 maar moeten alle dossiers en alle akten dus digitaal worden aangemaakt, maar ook alle oude akten, die nu nog als boeken worden bewaard, moeten gedigitaliseerd worden. Een enorm werk. “Het gaat over ongeveer 1 miljoen akten”, zegt Van Hecke. “Maar omdat in Gent afschriften en uittreksels al digitaal konden worden aangevraagd en afgeleverd, is een deel van dat werk al gedaan. We hebben al 350.000 geboorteakten sinds het jaar 1967, 40.000 huwelijksakten sinds het jaar 1977 en 35.000 overlijdensakten sinds 2007. Omdat Gent een voortrekkersrol wil opnemen, hebben we ons vrijwillig opgegeven om dit systeem alvast te testen. Zo zijn we maximaal voorbereid tegen 31 maart.

Aangezien alle akten digitaal worden, zal ook aan een huwelijk geen papierwinkel meer te pas komen. In principe moet de huwelijksakte alleen nog digitaal getekend worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand. “Maar in Gent kiezen we ervoor om het gekende trouwboekje toch nog te behouden. We gaan kijken of we de trouwers en hun getuigen in dat boekje hun handtekening kunnen laten zetten. Dat is dan uiteraard louter symbolisch.