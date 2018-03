Burgerkabinet circulatieplan bloedt dood 26 maart 2018

Het Burgerkabinet, het inspraakorgaan dat advies mag geven over het circulatieplan, is nog eens samengekomen. Van de 150 deelnemers, geselecteerd uit 800 kandidaten, daagde zaterdag nog geen 50 man op. Vooral de jongeren bleven afwezig. Waaraan die desinteresse te wijten is, kan niet gezegd worden. Het strakke keurslijf waarbinnen het kabinet moet werken - er mag niet gepraat worden over de basislijnen van het plan, zoals de knips - heeft daar zeker mee te maken. Wie er wel was, kreeg een korte samenvatting van de evaluatie die de stad eerder al bekend maakte. "Er zijn toch ernstige vragen te stellen bij de resultaten van de luchtkwaliteit", klonk het achteraf. "Er wordt enkel gemeten op stikstof, niet eens op fijn stof. Wat is de relevantie voor de algemene luchtkwaliteit dan?" Adviezen die dit keer naar het stadsbestuur worden gestuurd, luiden onder meer 'dringend werk maken van circulatieplannen buiten de R40, overleg met buurgemeenten over files op invalswegen zoals de Brusselsesteenweg, de Hundelgemsesteenweg en de Oudenaardsesteenweg, meer groen en minder beton, vervuilend verkeer beter afschermen van fietsers en voetgangers, zeker op de R40, en financiële steun voor wie vrijwillig een betere filter op zijn voertuig laat zetten'. (VDS)