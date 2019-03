Burgerinitiatief De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

29 maart 2019

Gent is zonder enige twijfel de meest alternatieve en progressieve stad van het land. Nergens zijn er zoveel veggierestaurants, nergens word je zo frequent van je sokken gereden door bakfietsers en nergens is de instroom aan vrijdenkende jongelui zo groot als in onze Fiere Stede. Ik hou nog steeds van mijn dagelijks stukje vlees, ik zal mijn kinderen nooit als airbag voor mijn fiets binden en ik ben door de jaren iets genuanceerder over politiek gaan denken, maar ik ben nog steeds blij dat er in mijn stad plaats is voor al dat progressief gedoe. Zelfs centrum-rechts toont zich hier van zijn alternatiefste kant. Terwijl Open Vld in de rest van Vlaanderen fris gewassen en strak gestreken BV’s als Goedele Liekens en Lynn Wesenbeek op zijn lijst zet, wordt in Gent Stefaan De Winter van Die Verdammte Spielerei uit de hoed getoverd. ‘Only in Ghent’, het zou de nieuwe leuze kunnen zijn.

Het nieuwe Burgerinitiatief past perfect in deze filosofie. Al vrees ik dat het voorstel van de afgelopen week, dat de Gentse politie geen huiszoekingen meer zou uitvoeren bij mensen die sans-papiers huisvesten, het einde van onze progressieve enclave zou kunnen inluiden. Dat mensen op de vlucht van oorlog en honger niet nodeloos moeten lastiggevallen worden, daar is wat voor te zeggen. Dat mensensmokkelaars in Gent een vrijhaven zullen zien voor hun activiteiten valt echter niet uit te sluiten. Dat er zich onder de echte vluchtelingen ook mensen met boze plannen tegen onze Westerse normen kunnen bevinden, ook niet. Eén toekomstige groene schepen en oppositiepartij PVDA steunden het voorstel. Gelukkig toonde het stadsbestuur meer gezond verstand en verklaarde het zich onbevoegd. Als we met z’n allen in een progressieve stad willen blijven wonen, zullen we er een beetje conservatief over moeten waken.

