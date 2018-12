Burger King komt naar Korenmarkt: vierde hamburgerketen in straal van 100 meter Erik De Troyer

13 december 2018



Hamburgers, hamburgers én nog eens hamburgers. Dat wordt het dieet voor wie veel op de Korenmarkt vertoeft. Burger King opent er binnenkort een vestiging in het vroegere restaurant Peking. Daarmee kan men in een straal van zowat 100 meter in vier verschillende hamburgerketens terecht.

McDonalds vond als eerste zijn weg naar de Korenmarkt. Daarna volgden Quick en Ellis Burgers. Nu komt er dus een vierde hamburgerzaak bij. Burger King is een Amerikaanse hamburgerketen die stilaan ook ons land inpalmt. Er opende deze zomer al een Burger King aan het tankstation van Drongen langs de E40. Ook in Brussel en Antwerpen openden eerder al restaurants van de fastfoodketen.

Restaurant Peking sloot in december 2016 de deuren. Het was met veertig jaar het langst bestaande Chinese restaurant van Gent. Sinds dan stond het pand leeg. Momenteel loopt het openbaar onderzoek voor de nieuwe Burger King. Dat loopt nog tot 3 januari.