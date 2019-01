Burgemeester eist duidelijkheid over nieuwe politiekazerne “Liefst de Groendreef, maar we zoeken ook alternatieven” Sabine Van Damme

21 januari 2019

20u06 0 Gent De nieuwe politiekazerne, waar al 11 jaar over gesproken wordt, zal er morgen niet staan. Eigenlijk staat al vrij lang vast dat die kazerne aan de Groendreef zal komen, naast die van de federale politie. Maar de Regie der Gebouwen ligt dwars. “Ik eis snel duidelijkheid”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Liefst willen we de Groendreef, maar als dat niet kan zoeken we alvast alternatieve locaties.”

Het is Manuel Mùgica-Gonzalez, gemeenteraadslid voor Open Vld en zelf ex-flik, die duidelijkheid vroeg in het dossier- kazerne. “In het bestuursakkoord staat dat het huidige bestuur zich engageert voor de realisatie van een nieuw centraal politiehuis. Dit dossier gaat al zijn elfde jaar in, of al de 3de legislatuur. De tijd begint te dringen gezien de toestand van het huidige gebouw, dat totaal niet meer voldoet aan de eisen van een modern politiekorps en aan de veiligheidsvoorschriften van de Federale Politie. Regelmatig moet geld geïnvesteerd worden in onderhoud en herstellingen, wat uiteindelijk slechts lapmiddelen zijn.”

Burgemeester Mathias De Clercq gaf Gonzalez overschot van gelijk. “Dit dossier is uitermate belangrijk voor mij”, stelde hij. “Een nieuwbouw is opgenomen in het financieel meerjarenplan van de politie. We hebben echt nood aan een nieuw gebouw waar mensen op een goede manier ontvangen kunnen worden, waar maximale privacy kan geboden worden en waar het werk geoptimaliseerd kan worden. Wij geven als stad nog steeds de voorkeur aan de Groendreef, waar ook de federale politie zit. Dat is ruimte genoeg voor onze lokale politie én voor de federale om nog uit te breiden mocht dat nodig zijn. Door de politiediensten samen te huisvesten kunnen ze beter samenwerken, zowel logistiek als operationeel. De vorige bevoegde minister Jan Jambon vond dat een geslaagd voorbeeld van integratie.”

“De diensten zijn al jaren in gesprek met de eigenaar van het terrein, de Regie der Gebouwen, en met de huidige huurder, de federale politie. Maar de Regie der Gebouwen houdt de boot af, is terughoudend en werkt vertragend. Ze zouden een projectteam en een projectleider aanstellen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. In december gaven ze hun onderbemanning op als reden. Maar ondertussen verliezen wij wel tijd en moeten we verder investeren in de oude accommodatie.”

“Ik wil vooruit met dit dossier. Ik zal dus minister Geens, die nu bevoegd is, vragen om het dossier bij de Regie der Gebouwen te deblokkeren. Ik wil weten waar we staan. Ondertussen starten we alvast met zoeken naar alternatieve locaties, om zeker geen tijd meer verloren te laten gaan, al blijft onze voorkeur dus de Groendreef. De diensten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning zoeken samen met de Stadsbouwmeester naar mogelijkheden, rekening houdend met de vereisten van de politie. Dat gaat onder meer over bereikbaarheid en interventietermijnen. Ik ga dit dossier van dichtbij opvolgen.”