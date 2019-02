Burgemeester De Clercq verliest grootmoeder, burggravin Fernande Fazzi Sabine Van Damme

20 februari 2019

09u24 0 Gent Fernande Fazzi is overleden. Zij was de echtgenote van Willy De Clercq, en dus de grootmoeder van burgemeester Mathias De Clercq. Ze werd 92.

Ze huwde met De Clercq in 1953, en werd zijn trouwe steun en toeverlaat. Het was bovendien zij die het advocatenkantoor van Willy De Clercq heeft grootgemaakt. Willy De Clercq overleed in 2011. Hij sprak altijd vol lof over zijn vrouw, en dat zij in 2004 verlamd raakte na een beroerte viel hem dan ook zwaar. “Ze kan niet meer spreken en schrijven. Net zij, die zo’n dynamische vrouw was, een advocate die het zo goed kon zeggen”, getuigde hij daar ooit over. Willy De Clercq en Fernande Fazzi kregen de titel van Burggraaf en Burggravin in 2006.

Burgemeester Mathias De Clercq bracht een groot deel van zijn jeugd door bij zijn grootouders. Hij verbleef er als kind op woensdagmiddag, en ging ook geregeld mee op reis. Hij koestert warme herinneringen aan zijn grootouders. “Mijn lieve bomma. Jij sociaal geëngageerde, warme, vrijgevochten, fiere Gentse dame. Rust zacht”, postte hij deze ochtend op Facebook.

Onze redactie wenst de burgemeester en zijn familie dan ook veel sterkte.