Burgemeester De Clercq reageert op Kompass-Klub: “Personeel waarschuwde mekaar bij politiecontroles” Erik De Troyer

26 maart 2019

22u06 0 Gent Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) heeft op de gemeenteraad gereageerd op het arrest van de Raad van State over de Kompass-Klub. “Mijn beslissing is niet lichtzinnig genomen. De personeelsleden hadden een chatgroep waarin ze mekaar waarschuwden bij politiecontroles”, zegt hij.

De Raad van State schorste vandaag de opgelegde sluiting van de Kompas Klub. De Clercq had een sluiting van 4 maanden bevolen na aanhoudende incidenten met drugs en te weinig inspanningen om daar iets aan te doen. Door de beslissing van de Raad van State kan de club volgende week alweer de deuren openen.

“Ik heb die beslissing genomen op basis van elementen die ik kreeg via parket en politie. Dit gebeurde niet lichtzinnig en het was zeker geen heksenjacht. We mogen de feiten ook niet minimaliseren. Het arrest zegt dat de basis van de sluiting gerechtvaardigd was”, aldus De Clercq. “In het arrest staat ook te lezen dat een tablet van één van de medewerkers werd uitgelezen. Daaruit bleek dat de personeelsleden een chatgroep hadden waarin ze mekaar verwittigden bij politiecontroles in de buurt. Daar heb ik steeds over gezwegen omdat het uit een strafdossier komt maar nu het in het arrest staat kan ik daar over praten.”

“Er zijn voldoende ernstige aanwijzingen die er voor zorgen wij bijkomende inspanningen mogen verwachten van de Kompass-Klub, bijvoorbeeld een meer professionele organisatie. Het nachtleven heeft altijd een plaats in onze stad. Heel het bestuur is voor een bruisend nachtleven maar het moet ook veilig zijn. Een uitgangsleven zonder drugs is een illusie maar we moeten toch strijden voor een drugarm en veilig uitgangsleven. We zullen met de Kompass-club in dialoog gaan maar er zijn nog steeds bijkomende maatregelen nodig. Eventuele verdere bestuurlijke maatregelen zullen afhangen van wat er op het terrein gebeurt.”