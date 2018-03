Burenruzie Groenstraat opgelost 28 maart 2018

02u46 0

De burenruzie in de Groenstraat die enkele maanden geleden uw krant haalde, is weldra afgelopen. De beruchte familie waarrond de ruzie draaide, zal verhuizen. In oktober kon u het verhaal lezen van enkele buurtbewoners die ten einde raad waren omdat de familie het al te bont maakte. Ze stapelden pv's op voor geluidsoverlast en zelfs dierenmishandeling. "Ze gingen op reis en bonden hun twee dieren vast aan een paal in de tuin", vertelde een buurvrouw toen. "Iemand moest dan af en toe iets te eten brengen. In de praktijk overleefden ze op wat water en droog brood. Ze stonden de hele dag in de vlakke zon. De politie heeft de diertjes naar het asiel gebracht." Zowel de bewuste familie als enkele buren dreigden met een rechtszaak. Zover kwam het nooit. Het huis is inmiddels verkocht, en binnenkort zal de familie vertrekken. (OSG)