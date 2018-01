Buren naar ziekenhuis na brand in leegstaand café 29 januari 2018

02u34 0

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een brand gewoed in De Ton, een taverne op de Brusselsesteenweg in Gentbrugge die sinds kort leeg staat. De brandweer kreeg een melding binnen om kwart voor vier. "Het vuur woedde rond een zetel in het café", zegt brandweerkapitein Joeri Adriaenssens. "We hadden de brand snel onder controle. In de brasserie is er enkel materiële schade." Er was niemand aanwezig in het pand aangezien de zaak gesloten is. Kwaad opzet lijkt daarom de meest plausibele piste. Iemand zou de zetel in brand gestoken hebben. Een branddeskundige van het parket onderzoekt de zaak. Drie buurtbewoners, onder wie een kind, werden naar het ziekenhuis, gebracht. Ze klaagden over misselijkheid en hoofdpijn ten gevolge van de rookontwikkeling.





(DJG/OSG)