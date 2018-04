Buren geëvacueerd bij uitslaande brand aan Dampoort 18 april 2018

In de Pilorijnstraat, vlak bij de Dampoort, in Gent woedde gisterennamiddag een uitslaande brand in een pand boven een nachtwinkel. De aanpalende woningen en bekende frituur 'Dampoort' werden ontruimd terwijl de brandweer het vuur probeerde te blussen. De brand brak iets na 17 uur uit in het pand naast de frituur, al snel sloegen de vlammen door het dak. Politie en brandweer kwamen ter plaatse en sloten de Dendermondsesteenweg af in beide richtingen. Hierdoor ontstond enige hinder voor het verkeer. Rond 18 uur bleek de brand onder controle te zijn en een klein uurtje later was de rijbaan weer vrij voor het verkeer. "Er vielen geen gewonden", meldt Björn Bryon, woordvoerder van brandweerzone Centrum. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.





