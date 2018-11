Buren die twee Gentse homokoppels aanvielen, staan terecht voor gaybashing: “Ik snijd je maag eruit, vuile travestiet” Parket wil effectieve celstraffen, beklaagden gaan voor vrijspraak Sam Ooghe

28 november 2018

12u14 0 Gent Niet één, maar twéé homokoppels uit hun gebouw zouden ze toegetakeld hebben. Een man en vrouw riskeren voor de correctionele rechtbank effectieve celstraffen voor slagen en verwondingen met homohaat als drijfveer. “Ik snijd je maag eruit, travestiet.”

De beelden gingen heel Vlaanderen rond, in augustus vorig jaar. Een foto van Mauro Padovani (47) en zijn man Thomas (60), een Italiaans-Amerikaans homokoppel dat in Gent toegetakeld was door hun bovenburen. Geduwd en geslagen met een stuurslot. Blauwe plekken, een diepe snee, gebroken wervels. ‘Homohaat’, was hun oordeel. Vooral de buurvrouw zou het homokoppel al jarenlang terroriseren en fysiek aanvallen. De vrouw en haar partner werden opgespoord, en riskeren voor de rechtbank celstraffen tot twee jaar effectief.

Met vleesmes

Niet alleen voor de vechtpartij in augustus, zo bleek vandaag tijdens de behandeling van het dossier, maar voor een viertal andere feiten, waaronder tegen een ander homokoppel. Een van de slachtoffers is een transgender, die vandaag getuigenissen aflegde. “Anderhalf jaar hebben ze ons geterroriseerd”, klonk het. “Wat ze allemaal zeiden? ‘Ik ga je dochter laten verkrachten, vuile travestiet’, ‘Manwijf, ik ga uw leven een nachtmerrie maken, ik ga u in elkaar laten slaan door vrienden, echte gaybashers’, of ‘Ik ga je maag eruit snijden’. Dat laatste zei de vrouw terwijl ze in gang stond met vleesmes.” Volgens het parket ging ze haar buren onder meer te lijf met een sleutel tussen de vingers en met een gsm.

Is er sprake van homohaat? Het lijkt een evidente vraag voor de rechters, maar het is een kwestie van interpretatie. Volgens de beklaagden waren er inderdaad conflicten en werd er nu en dan gescholden, maar van homohaat als drijfveer was volgens hen nooit sprake. Met andere woorden: gebruikten de buren de scheldwoorden ‘gewoon’ om kracht bij de conflicten te zetten, of was de geaardheid de reden zelf van de agressie? Homohaat, een ‘discriminatoire drijfveer’, is een verzwarende omstandigheid, en zou de uitgesproken straf aanzienlijk verzwaren.

Zelfverdediging

De verdediging gaat verder dan dat, en vraagt de vrijspraak over de volledige lijn. Het zou telkens gaan om wettelijke zelfverdediging, of ten minste om uitlokking. Het duo vraagt ondergeschikt de gunst van de opschorting, maar vooral de vrouw maakt wellicht weinig kans. Zij staat terecht voor het grootste aantal feiten, heeft al een strafblad en verantwoordde zich vandaag ook omdat ze bij een andere ruzie een zwangere vrouw in de buik schopte.

Volgens haar advocate was ze echter zelf dikwijls slachtoffer in het gebouw, en kaderen de conflicten in burenruzies. De vrouw betwist ook fel dat de ruzies er gekomen zijn omwille van de seksuele geaardheid van de slachtoffers. “Ik heb vrienden en vriendinnen die niet hetero zijn. Ik heb daar helemaal geen problemen mee.”

De verdediging haalt ten slotte “de mediastorm” aan na de feiten. De vrouw zou zelfs een miskraam gehad hebben door de stress die dat veroorzaakte. Ze komt in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning - ze kwam als kind mee met haar moeder uit Kroatië - en vraagt daarom mildheid. “Mijn cliënte wil met een propere lei beginnen”, aldus haar advocate.

Het vonnis valt op 12 december. Hoe dan ook legt de rechter een absoluut contactverbod op, en de vrouw zal verplicht in agressietherapie moeten.