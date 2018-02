Bulgaarse vrouwen uitgebuit in naaiatelier 08 februari 2018

De uitbater van een Gents naaiatelier dat kleren op maat maakt voor grote winkelketens, moest zich gisteren voor de rechtbank verantwoorden voor sociale fraude en mensenhandel. Minstens drie Bulgaarse vrouwen werden naar België gehaald om hier voor gemiddeld 4,5 euro per uur te werken. Bovendien waren de vrouwen buiten hun weten geen werknemers, maar vennoten van het naaiatelier. "Allemaal zodat de uitbater geen sociale bijdrage zou moeten betalen", klinkt het bij het arbeidsauditoraat. De zaak kwam aan het licht toen de drie vrouwen ineens geen loon meer kregen. Het voordeel voor de beklaagde wordt geschat op meer dan 300.000 euro. De man werd in het verleden al veroordeeld voor sociale fraude en riskeert daarom een celstraf van twee jaar en een geldboete van 48.000 euro. De uitbater ontkent alles. Hij beweert dat de vrouwen wel degelijk vennoten waren en dat hij niets over hen te zeggen had. "Ik zat in mijn bureau naast hun werkplaats, maar ik gaf hen geen bevelen", zei hij geanimeerd. De hele tenlastelegging steunt volgens hem op leugens. Het naaiatelier is intussen failliet, maar de beklaagde heeft al een nieuw bedrijf opgestart dat het werk verder uitvoert. De rechtbank doet uitspraak op 7 maart. (WSG)