Bulgaarse man (56) is gestorven aan natuurlijke oorzaak 13 april 2018

02u39 0

De man die gisteren levenloos werd teruggevonden naast een container in Zelzate blijkt gestorven te zijn door een natuulijke oorzaak, zo meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De 56-jarige man uit Sint-Amandsberg met Bulgaarse afkomst werd rond 16 uur in de Cesenaticolaan gevonden nadat hij onwel werd. Enkele ooggetuigen, waaronder een vriend, dienden de eerste hulp toe en belden de hulpdiensten, die massaal ter plekke kwamen, maar alle hulp kon niet meer baten. Gisterenavond kwam het labo en de wetsdokter langs om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Daaruit bleek dat het om een natuurlijk overlijden gaat. Het parket vermoedt dat het over een hartfalen gaat. (DJG)