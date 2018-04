Buitenlander door knip? Geen probleem INTERNATIONALE NUMMERPLAAT GLIPT DOOR CAMERASYSTEEM ERIK DE TROYER

03 april 2018

02u33 0 Gent In januari werden 18.341 bestuurders betrapt toen ze door een knip of het autovrij gebied reden. En december vorig jaar was al een recordmaand met 13.400 overtredingen. Buitenlandse chauffeurs glippen intussen door de mazen van het net .

Gemeenteraadslid Paul Goossens (CD&V) wou wel eens weten hoeveel buitenlandse chauffeurs een boete kregen voor het rijden door de knips. Het antwoord was simpel: nul. "Er zijn nog geen buitenlandse chauffeurs beboet", zegt Frank Van den Bulcke van het mobiliteitsbedrijf. "We zijn momenteel aan het kijken met de gerechtsdeurwaarders om toch te kunnen innen. Maar we zijn afhankelijk van internationale samenwerkingsakkoorden. Met Nederland en Frankrijk zijn die er al. We zijn ons nu aan het voorbereiden om automatisch de persoonsgegevens te verwerken en brieven met GAS-boetes te versturen."





Op het kabinet van mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) verduidelijkt men de situatie. "Een GAS-boete die uitgeschreven wordt door een politie-inspecteur kan wel geïnd worden in het buitenland, maar die van een camera nog niet. Dus wie een internationale nummerplaat heeft en door een knip rijdt, kan niet beboet worden. We maken er werk van om binnenkort boetes voor buitenlandse chauffeurs uit te schrijven, maar daarvoor moet het informaticasysteem aangepast worden."





Paul Goossens heeft zijn bedenking. "Als iemand naar de rechtbank trekt en aankaart dat Belgische chauffeurs gediscrimineerd worden ten nadele van buitenlandse dan heeft die waarschijnlijk wel een punt", zegt hij.





Intussen laten meer en meer autobestuurders zich vangen aan de knips. De stad had verwacht dat de cijfers van het aantal knip-boetes zou dalen, maar het tegendeel blijkt waar. In januari liepen maar liefst 18.341 chauffeurs tegen de lamp. Dat zijn er bijna 5.000 meer dan in december, ook al een recordmaand.





"Dat is één miljoen euro aan boetes in één maand tijd", zegt gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA) die de cijfers opvroeg. "Twee zaken staan vast: die knips zijn echt niet duidelijk en voor de stad rinkelt de kassa. Er zijn weinig duidelijke redenen te vinden waarom januari zo'n recordmaand moet zijn. Het was niet drukker dan in december en het Lichtfestival was in februari."





Beide camera's aan de Ottogracht blijven maandelijks het meeste bekeuringen vaststellen (2.564 en 2.250). Gevolgd door de camera aan de Gebroeders Vandeveldestraat (2.024), het Koophandelsplein (1.870) en de Kortedagsteeg (1.031 boetes).