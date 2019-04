Buffalokoorts stijgt: etalage verkleedwinkel ‘Las Fiestas’ kleurt blauw en wit Yannick De Spiegeleir

09 april 2019

16u55 0 Gent Wie er nog aan moest twijfelen: de Buffalokoorts heeft Gent bereikt. In de etalage van verkleedwinkel ‘Las Fiestas’ in Dok Noord is het al blauw en wit wat de klok slaat.

Een blauwwitte indianentooi, een blauwe kleedje met witte bolletjes of pompons in de kleuren van KAA Gent. Bij Las Fiestas kunnen de Buffalofans kiezen uit een rijk arsenaal aan verkleedattributen om zich voor te bereiden op de bekerfinale van 1 mei tegen KV Mechelen. “Al sinds de kwalificatie voelen we dat de vraag groeit. Daar spelen we graag op in om ons assortiment uit te breiden”, zeggen winkelverantwoordelijke Nancy Van Meirhaeghe en medewerker Winnie Meeus.