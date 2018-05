Buffalofans zitten op kunstberg 5.000 KUNSTOBJECTEN NAAR DEPOT ONDER GHELAMCO ARENA YANNICK DE SPIEGELEIR

08 mei 2018

02u41 0 Gent Onder de familietribune van de Ghelamco Arena heeft de stad Gent gisteren haar nieuwe erfgoeddepot voorgesteld. "De Buffalofans mogen even hard blijven juichen. De ruimte is bestand tegen trillingen", zegt schepen van cultuur Annelies Storms (sp.a).

Veel erfgoedstukken zijn er momenteel nog niet te bespeuren onder het stadion van KAA Gent. De grote verhuisoperatie van tienduizenden collectiestukken van de Gentse stadsmusea gaat binnenkort van start. Eerst worden ze schoongemaakt, gefotografeerd en geregistreerd. De opening van het nieuwe depot komt echter geen moment te vroeg.





Tot nog toe werden de stukken bewaard in de depots van de musea zelf of in zeven andere depots verspreid over de stad. De bewaring van die collecties gebeurde niet altijd in ideale omstandigheden en een bepaald stuk terugvinden was niet altijd evident. De 90.000 collectiestukken worden nu verspreid over twee nieuwe erfgoeddepots: een depot in de haven is al langer in gebruik en daar komt nu ook het depot onder de Ghelamco Arena bij.





Het depot onder de voetbalarena spreekt het meest tot de verbeelding door de locatie én de indrukwekkende technologie. "Dit museumdepot is één van de beste van de wereld", zegt Wouter Hijnberg, zakelijk directeur van Helicon, het bedrijf dat de stad onder de arm nam voor het ontwerp en de inrichting. "Het geeft bescherming tegen alles: beestjes en ongedierte, water, licht, straling en vervuiling." De kans dat er een brand uitbreekt is miniem, maar mocht dat toch gebeuren, wordt automatisch stikstof in de ruimte gespoten, waardoor het vuur meteen gesmoord wordt.





Stampvoeten

Ook tegen vreugdetaferelen of stampvoeten van teleurgestelde Buffalofans is het Gentse erfgoed bestand. "De ruimte is volledig vrij van trillingen. De firma Helicon heeft ook een test gedaan door een match van KAA Gent bij te wonen in het depot", zegt cultuurschepen Annelies Storms (sp.a), die ter gelegenheid van de opening een zitje van het voormalige Ottenstadion onthulde. "Het krijgt een symbolische plaats in het depot."





De erfgoedbeheerders van de Gentse musea zoals het STAM, het SMAK of de Wereld van Kina zijn opgetogen met het nieuwe depot. "In totaal zullen we hier een vijfduizendtal objecten opslaan. Onze collectie bevat heel wat zaken die gevoelig zijn aan temperatuurschommelingen zoals schilderijen, textiel en leer. Ook een wolvenpoot uit onze collectie zal hier ondergebracht worden", zegt Bram Janssens, depotbeheerder van het STAM. De Wereld van Kina verhuist onder meer 633 opgezette vogels naar het depot.





Voor het beheer van het depot betaalt de stad jaarlijks 1,3 miljoen euro aan intercommunale TVMW.