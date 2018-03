Buffalofans willen geen werkstraf, dan maar celstraf 02 maart 2018

Twee Buffalofans zijn gisteren veroordeeld tot drie en zes maanden cel met uitstel, omdat ze niet bereid waren een werkstraf uit te voeren. Na de match tegen Anderlecht in 2016 belandden ze in een knokpartij op de parking van het UZ Gent. Bij de schermutseling raakten twee veiligheidsagenten gewond. Beide beklaagden waren dronken. Toen de rechter een werkstraf voorstelde, weigerde het duo. Het zijn allebei havenarbeiders, voor wie een werkstraf niet in het werkschema past, was de redenering van de advocaten. Bij een latere veroordeling wordt hun gevangenisstraf effectief. De veiligheidsagenten krijgen 500 en 260 euro schadevergoeding. (OSG)