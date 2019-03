Buffalo’s mogen even ontspannen op de foor Erik De Troyer

27 maart 2019

Met playoff 1 en de bekerfinale in het verschiet staat AA Gent voor spannende weken maar vandaag mocht de riem er toch even af. De Buffalo’s brachten namelijk een bezoek aan de Gentse Halfvastenfoor. Coach Jess Thorup leerde er oliebollen kennen en kreeg zelfs een spoedcursus om ze zelf te bakken. De meeste spelers doken enthousiast de botsauto’s, telkens samen met een fan. Verdediger Nana Asare deed het iets rustiger aan. Hij nam zijn dochter mee naar het viskraam. Tussendoor dienden er vooral veel handtekeningen gezet en vooral veel selfies genomen. Ook voor de supporters was er trouwens een bonus. Iedereen in blauw-witte kledij kreeg 30% korting op de attracties.

