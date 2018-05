Buffalo Ben weer kop van jut in VS 09 mei 2018

02u30 0 Gent Er is in de VS discussie ontstaan over de indianenmascotte en het logo van AA Gent. Een toonaangevende krant wijdde er een lang artikel aan.

Een grote foto van Benjamin Bundervoet, al jarenlang de mascotte van AA Gent, sierde gisteren een online artikel van de krant The New York Times. "In Europa en Gent zien teams hierin geen problemen", valt te lezen in het stuk van de toonaangevende krant, die dagelijks zo'n 9 miljoen keer gedrukt wordt. Het artikel schetst de geschiedenis van de indianensymboliek van de Buffalo's, en besluit dat er sinds 2016 relatief weinig veranderd is.





In dat jaar stond AA Gent in het oog van de storm. Na een interview met de bekende activiste Suzan Shown Harjo, veranderde het clubbestuur de naam van 'Squaw Mel' en werden lijvige webpagina's toegevoegd die de indianensymboliek kaderen. Maar is dat genoeg? "Ik denk dat wij in 2016 meteen en correct gereageerd hebben", reageert communicatieverantwoordelijke Patrick Lips.





"We hebben onze supporters gesensibiliseerd, voor zover dat nog nodig was. Onze mascotte en ons logo zijn ook geen karikaturen. Bij bepaalde Amerikaanse sportclubs ging het werkelijk om een agressieve indiaan. Onze indiaan niet: die reflecteert de waarden van de club. Weerbaarheid en strijdlust. Dat is nog steeds ons standpunt." (OSG)