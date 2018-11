Brutale tasjesdief aangehouden Wouter Spillebeen

22 november 2018

19u08 0 Gent Een 35-jarige man uit Dendermonde is opgepakt op verdenking van vijf diefstallen met geweld tegen vier bejaarde vrouwen en een mindervalide man in Gent.

Tussen 8 en 16 november werden vijf kwetsbare personen slachtoffer van een brutale tasjesdief. Vier vrouwen tussen 79 en 93 jaar oud en een mindervalide, slechtziende man werden door de man benaderd op straat. Hij nam hun handtas, portefeuille of gsm af en gaf de slachtoffers in twee gevallen een duw in de rug waardoor ze vielen. Een van hen liep daarbij een heupbreuk op.

De politie kon de verdachte identificeren en woensdag oppakken. Het gaat op een 35-jarige man met de Tsjechische nationaliteit die ingeschreven is in Dendermonde. Hij werd donderdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die besliste om hem aan te houden.