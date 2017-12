Brutale overval op studenten: wie heeft iets gezien? 02u37 0

Twee studenten zijn zaterdag het slachtoffer geworden van een diefstal met geweld. In het Citadelpark vielen een viertal mannen van Noord-Afrikaanse afkomst het duo aan. Hun gsm's, portefeuilles en zelfs schoenen werden gestolen. Eén student hield er een hersenschudding en een gescheurd trommelvlies aan over. Hij bracht kerstavond door in Maria Middelares. Wie zaterdag rond 4 uur 's nachts iets zag in het Citadelpark, of wie verdachte figuren opmerkte in de Bloemistenstraat in Sint-Amandsberg, waar signalen opgevangen werden van de gestolen gsm's, kan dat melden bij de politie via 09/266.62.00. (OSG)