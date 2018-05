Bruin water eerste jaren nog niet verdwenen BEWONERS KUNNEN NU TOCH EENMALIGE COMPENSATIE AANVRAGEN ERIK DE TROYER

24 mei 2018

02u34 0 Gent Het ziet er naar uit dat Oostakker nog een paar jaar met bruin water zal zitten. In totaal steken daar nog 51,5 kilometer oude gietijzeren waterleidingen in de grond, die vervangen moeten worden. Wie hinder ondervindt, kan nu toch een eenmalige compensatie van 25 euro aanvragen.

"Het bruine water is inderdaad een zeer vervelend probleem, maar het is geen problematiek dat alleen in Oostakker voorkomt. Ook in Mariakerke en Wondelgem kennen we dat probleem en ook in Zelzate zijn daar veel klachten over. Vroeger waren er in Oostakker al dergelijke problemen, maar Oostakker was geen prioriteit, omdat in Mariakerke en Wondelgem het probleem groter was", zegt schepen Martine De Reggen (Farys).





"Het gaat om roest dat meekomt met de leiding. In totaal kreeg Farys 22 meldingen of klachten over bruin water. Farys ging altijd ter plaatse. Officieel is het bruine water drinkbaar. Maar ik moet de inwoners gelijk geven. Ik zou er ook niet van drinken", aldus De Regge. In Oostakker alleen blijkt 51,1 kilometer aan gietijzeren leidingen te liggen. Die vervangen zou 9 miljoen euro kosten. "Farys heeft wel geld opzij gezet om die systematisch te vervangen, maar het vervangen van zo'n hoeveelheid buizen kan men niet op een maand, een jaar of zelfs twee jaar aangezien daarvoor de wegen open gebroken moeten worden."





Oude leidingen vervangen

De eerste plek waar de oude leidingen verdwijnen is Wittewalle. Aanvankelijk zou dat maar gedeeltelijk gebeuren, maar door de problematiek zal men nu toch heel de straat aanpakken, goed voor twee kilometer nieuwe leidingen. In het najaar zijn Oostakkerdorp, de Eeckhoutdriesstraat, de Ledergemstraat, Pijphoekstraat, Kleemstraat, Langerbruggestraat Groenehoekstraat, Zuidakkerlaan en Honoré Drubbelstraat. Samen goed voor 7,7 kilometer nieuwe leidingen.





In 2019 volgen nog wat straten in Oostakker, maar ook nog een aantal in Sint-Amandsberg en Gent zelf. Het gaat dan om de Lourdesstraat, de Scheeplosserstraat, Gasthuisstraat, Goedlevenstraat, Edgard Tinelstraat, de Waterstraat, Sint-Jozefstraat, de Onze Lieve Vrouwstraat, de Bredestraat, Molselestraat, Palingstraat en de Sint-Rafaëlstraat. Nog eens goed voor 11,7 kilometer. De Regge benadrukt dat wie aangetoonde schade heeft door het vervuilde water, beroep kan doen op de verzekering van Farys. "Er is ook een systeem van servicegarantie. Als men door omstandigheden meer water moet laten lopen, kan men daarop beroep doen. De mensen moeten wel zelf naar Farys bellen en dan komt er iemand kijken. Men krijgt dan een eenmalige cheque van 25 euro, het equivalent van 5.000 à 6.000 liter water."





Er valt deze week ook een bewonersbrief in de Oostakkerse brievenbussen.